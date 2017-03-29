五月天重返20年前 阿信：謝謝你們

我要評比

樂團五月天成軍20週年紀念日，今晚重返台北市大安森林公園免費開唱，台上螢幕日期倒數回「19970329」，主唱阿信說，不知不覺20年就這樣子過去了，「謝謝你們」。

五月天成軍20週年，1997年3月29日在7號公園（大安森林公園）露天音樂台初登場，團名源自貝斯手瑪莎學校BBS聊天室帳號「Mayday」，特地選在成軍紀念日重返野台開唱，邀粉絲回到五月天的第1天。

中午開放400名粉絲進入座位區，其中有一對年近80歲老夫妻，舞台前方草地也擠滿粉絲，座位區保留400個位子給台北市政府社會局及家扶中心等社會福利團體。

開場台上螢幕出現「20170329」日期數字，倒數到「19970329」，接著播放「崩壞」MV，五月天登台立刻引起粉絲歡呼，連唱「志明與春嬌」、「終結孤單」。

阿信大喊「晚安，歡迎大家回到1997年3月29日，大安森林公園、7號公園音樂台」；吉他手石頭說，現在全世界還有很多人正在看著，大家晚安，「謝謝你們跟我們一起回到那個時候」。

貝斯手瑪莎先向全場鞠躬，直喊「謝謝大家跟五月天度過這個特別日子」；吉他手怪獸說，20週年非常不容易，想和大家一起過。

鼓手冠佑表示，「回到青春期的頭」，感覺很年輕有活力，猜測當時上台腿應該很抖，讓當年就是五月天成員的怪獸回嗆「搞不好我抖的是別的地方，手啊」，逗笑全場。

阿信表示，不知不覺20年就這樣子過去了；不知不覺走到這麼遠的地方，不知不覺，看著五月天這場演唱會的朋友，「謝謝你們，20年，讓我們繼續唱下去吧」。1060329

(中央社)