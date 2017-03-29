湖西10大建設 鄉長跑馬拉松籲勿惡搞
澎湖縣湖西鄉長吳政杰今天以1人之力，進行「轉型抗議、宣示主權」，繞行湖西過半村里一圈的馬拉松，以行動來告訴各相關部門，留給湖西一條要走的路。
吳政杰今天發表聲明表示，湖西鄉境內包括從60年代迄今設置有機場、水庫、油庫、監獄、電廠、風機組、砂石碼頭等設施，還傳出有焚化爐、忠烈祠和流浪犬中心等「10大建設」，籲請各相關單位不要再「惡搞湖西」，同時要求做好地方回饋機制措施。
吳政杰說，今天只是開始，不是結束。湖西美麗的觀光景點全部淪陷，未來湖西轉型要走出自己的路，規劃有行政商業區、知性文創區和黃金度假線、生態旅遊線、浪漫樂活線等「2區3線」。
澎湖縣湖西鄉有22個村里，吳政杰今天以逆時鐘方向進行「轉型抗議」的馬拉松路跑，全程長達33公里，幾乎跑遍全鄉的每一個村里，民眾看到都高喊「鄉長加油」。1060329
(中央社)
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