印度濕婆神軍 強迫肯德雞等肉店關門

繼印度北方省大關肉舖和屠宰場後，哈雅納省（Haryana）古爾岡今傳有500間肉舖，包括肯德基的營業據點，遭200名激進印度教組織濕婆神軍（Shiv Sena）成員強迫關門。

根據「印度新聞信託社」（PTI）和「印度時報」（Times of India）報導，從昨天印度教「納芙拉崔」（Navratri）節慶起，在古爾岡（Gurugram）包括肯德基營業據點在內的500間肉舖、販售肉品商店和快餐店，遭濕婆神軍約200名成員強迫關門。

濕婆神軍古爾岡支部主席塞尼（Gautam Saini）證實，「我們已經要求所有肉舖店主，包括肯德基在內的其他快餐店和商店，在每個禮拜二關門，直到納芙拉崔節慶結束。」

古爾岡警察局警官世高（Manish Sehgal）表示，一些肉舖和販賣肉品商店昨天被迫關門後，之後又重新開門營業。

世高強調，這些肉舖和販賣肉品的快餐店與商店都擁有合法營業許可證及相關執照，警方將對非法強迫這些肉舖、店家關門的人採取嚴厲行動。

「納芙拉崔」節慶是為慶祝印度教神明羅摩（Rama）打敗綁架他妻子的惡魔，信徒一般會連續慶祝9天，並在這段時間全部吃素。

不過，有印度網友對此批評說，濕婆神軍憑什麼把自己的宗教信仰強加在別人身上？根據印度教傳統，肉品屬於印度教稱為「Rajasik food」的刺激性非素食食品種類，甚至在杜爾嘉（Durga）女神慶典的第9天，信徒還會用羊肉做為獻祭牲禮，沒有禁止吃肉。

主張印度教至上的印度人民黨（BJP）取得印度中央執政權後，和BJP有結盟關係的濕婆神軍等激進印度教主義分子，經常在各地以宗教理由滋事。而BJP取得北方省執政權後，新政府也在北方省打擊肉舖和屠宰場，導致肉品供應減少，新德里等地肉價上揚。1060329

(中央社)