種小米、紅藜和月桃 都市原民長者重拾原鄉溫暖
新北市第11座原住民老人日間關懷站29日在新莊裕民活動中心揭牌，提供新莊、樹林地區原民長者電話問安、家戶訪視、個案諮詢與轉介、送餐和個案服務等。長者可以參加貼近原鄉文化的課程包括竹編、籐編，未來更能在中心頂樓種植紅藜、小米和月桃等原鄉作物，感受家鄉溫暖。
新北市長朱立倫今天早上出席揭牌活動時表示，都會區原住民人口數持續增加，為了讓原住民族人在新北市就養及安居，新北市首創都會區原住民老人日間關懷站的城市，並逐年擴大服務範圍。
朱立倫說，新莊區原住民老人日間關懷站是新北第11個原住民老人日間關懷站，提供在地長者電話問安、家戶訪視、個案諮詢及轉介、送餐或共餐服務外，也定期舉辦生活人文或健康促進等課程，充實原民長者之老年生活。
新北市政府原住民族行政局長楊馨怡表示，都市生活環境與原鄉部落有顯著差異，鄰里間的互動較少，兒女外出工作後，獨自在家的長者缺乏照顧與關懷，因此2012年起陸續設置原住民老人日間關懷站、部落文化健康站，服務55歲以上原民長輩。
楊馨怡說，為了讓長者感受原鄉溫暖，將結合農業局可食地景計畫，讓長輩在各關懷站頂樓種植小米、紅藜、山蘇和月桃等原鄉作物，讓長輩維持和原鄉的連結。
(中時)
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