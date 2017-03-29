情路波折 阿嬌落淚：我很容易相信人
香港女星阿嬌（鍾欣潼）日前與大陸富二代秦奮傳出緋聞，不過隨後被經紀人否認，稱雙方真的只是好朋友。然而單身中的阿嬌，日前就在美食真人秀《吃光全宇宙》談到愛情，一度落淚坦承自己是一個很容易相信別人的人，真心的朋友很難找。
阿嬌一路以來情路波折，曾與陳冠希、導演麥浚龍、韓裔美籍商人權寧一傳緋聞，但最後都不了了之。日前她也在節目談到愛情，坦言：「其實我自己是一個很容易相信（別人）的人，真心的朋友很難找，家人也會提醒你，那個人你要小心點。」
最後阿嬌更忍不住一湧而來的情緒，當眾落淚，稱自己慢慢能聽取他們意見，並且學會觀察一個人了。
(中時電子報)
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