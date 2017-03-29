吃王品刷Apple Pay 滿千送百

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王品集團宣布旗下13品牌共204家門店可支援Apple Pay支付功能。（王品集團提供）

Apple Pay今(29日)正式在台上線，為滿足躍躍欲試的果粉，王品集團宣布旗下13品牌共204家門店，可支援Apple Pay支付功能，不僅能行動支付快速嘗美食，還能享優惠。

王品集團是Apple Pay來台首波指定通路名單中唯一的餐飲集團，透過Apple Pay優化餐廳結帳流程，更希望讓消費者用餐簡化付錢程序。王品集團旗下包含王品、西堤、陶板屋、原燒、聚鍋、藝奇、夏慕尼、品田牧場、舒果、hot7、ita、莆田以及CooK BEEF等共13品牌，全台共204家門店可支援Apple Pay支付功能。

此外，王品集團與玉山銀行合作「樂饗王品，玉山好Pay」活動，4/13至5/31以Apple Pay綁定玉山信用卡，到王品、西堤、陶板屋、原燒、聚鍋、藝奇、夏慕尼、品田牧場、舒果、hot7、ita、莆田等12品牌消費，除品牌門店提供招待禮乙份外，消費滿1000元可同時獲得100元抵用券。

(中時)