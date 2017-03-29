林智勝單場雙響炮 7局結束中信6比0富邦
(21:06 7局更新)苦吞二連敗的中信兄弟，今在主場洲際棒球場迎戰富邦悍將，前7局靠著林智勝的單場雙響炮，加上先發投手鄭凱文7局好投壓制，前7局取得6比0領先。
此役第3局，富邦悍將雖然靠著連續三支安打，攻佔得點圈，可惜張建銘跑壘失誤，遭到觸殺無力攻下分數，隨後第4局林智勝轟出本季第二轟，率中信先馳得點。
第5局中信再度啟攻勢，曾陶鎔擊出二壘安打後，鄭達鴻、張志豪也都適時擊出安打，也將富邦先發洋投力猛給打下場，力猛此役僅先發4.2局，被擊出6支安打，失掉3分。
第7局中信開路先鋒陳子豪，面對富邦第三任投手左投羅華韋，轟出一發陽春炮，林智勝也緊接轟出單場第二轟，中信隨後再靠著安打與野手選擇再下一城，七局結束取得6比0領先。
中信先發投手鄭凱文，此役主投7局，被擊出6支安打，飆出7次三振，順利壓制住富邦打線。
(中時電子報)
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