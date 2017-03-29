跳起來！慈惠醫專創意啦啦隊錦標賽開打

慈惠醫專創意啦啦隊錦標賽今天開打。（學校提供）

慈惠醫專創意啦啦隊錦標賽今天開打。（學校提供）

慈惠醫護管理專科學校今天舉辦「慈惠醫專106年舞動青春、舞動活力創意啦啦隊錦標賽」，由校長蕭耀華親臨現場主持，全校老師與參加比賽同學一起在陽光下揮灑汗水，為了爭取榮譽而共同努力。

校方表示，比賽參加對象為五專一、二年級同學，共計53隊報名參加，活動主題為「拒菸反毒GoGoGo 校園整潔大家一起來」，從事前的準備、訓練，到比賽時的服裝及活力的展現，都表現出最高的水準，也凝聚了班級間的向心力。

學校指出，活動是要讓大家從輕快的音樂旋律中加上創意拒菸、反毒口號，加深年輕學子對菸、毒害印象，並結合加強校園整潔工作，期使大家都能在良好的環境中認真學習，並為提倡正當活動樹立最佳的示範。

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(中時)