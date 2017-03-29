大陸兒童藍皮書：1億名流動與留守兒童
中國大陸昨天首次公布流動兒童教育發展藍皮書。報告指出，截至2015年10月1日，中國大陸每6個人中就有1人處於流動狀態，作為流動人口子女的流動兒童與留守兒童人數高達1億人。
澎湃新聞引述這份「中國流動兒童教育發展藍皮書（2016）」指出，截至2014年底，中國大陸城市義務教育階段流動兒童在公立學校就讀比例為79.5%，仍有超過200萬流動兒童未能進入城市公辦學校，只能在民辦學校或者條件簡陋的打工子弟學校就讀。
藍皮書指出，截至2015年10月1日為止，全中國大陸的流動人口總量已經達到2.47億人，每6個人中就有1個處於流動狀態。作為流動人口子女的流動兒童與留守兒童兩個族群，總數也因此高達1億人。
一個值得注意的現象是，目前中國大陸流動人口中，有約37%在現居地住超過5年以上，也因此在現居地出生的流動兒童比例也不斷上升，從2010年的35%，上升到2013年的58%。
研究機構在上海、廣州與重慶的調查顯示，學前教育低品質與家庭教育缺失，是都市外地勞工子女學前教育的兩大主要現況；子女難入幼稚園、幼稚園學費過高是外地勞工反映的子女學前教育的最大問題。1060329
(中央社)
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