副總統邀挺同反同方 建立溝通平台

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副總統陳建仁今天邀請對婚姻平權議題不同立場的雙方代表到總統府溝通，府方指出，雙方今天就同性婚姻、性平教育、政府行政作為等議題交換意見，並同意儘快安排下次的會前會。

為了化解社會在婚姻平權議題上的高度對立，總統蔡英文2月曾邀請不同立場的團體代表到總統府，當面聽取雙方各自的心聲與訴求，陳副總統銜總統之命，今天下午2時，進一步邀請雙方代表到總統府，就建立價值溝通平台一事進行初步溝通，了解雙方的看法。

總統府晚間發布新聞稿指出，今天出席溝通會議的代表，包括婚姻平權大平台召集人呂欣潔、同志人權法案遊說聯盟執行長蘇珊、信心希望聯盟主席團主席雷倩、思與策國家智庫研究院執行長鄭哲民及總統府副秘書長姚人多。

陳副總統在會中表示，希望透過價值溝通平台的建立，雙方在這個議題上能夠溝通對話，並透過價值的分享與溝通，去異求同，建立共同的了解與認識，以作為行政部門未來進行相關法制作業的參考。

總統府指出，今天的溝通會議中，雙方就同性婚姻、性平教育、政府行政作為等議題廣泛、坦率交換意見，並同意就這些議題溝通平台的建立，各自帶回團體內部討論，也同意儘快安排下一次的會前會。1060329

(中央社)