台灣警消聯盟抗議年改 員警擊掌比讚

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台灣警消聯盟發起軍公教「遍地開花」抗議遊行，大量警方在各重要機關警戒，員警移防時和陳情聯盟成員擊掌加油。（陳君瑋攝）

台灣警消聯盟發起軍公教「遍地開花」抗議遊行，大量警方在各重要機關警戒，員警移防時和聯盟成員擊掌加油更比出大拇指讚。（陳君瑋攝）

台灣警消聯盟發起軍公教「遍地開花」抗議遊行，大量警方在各重要機關警戒，員警移防時和聯盟成員擊掌加油更比出大拇指讚。（陳君瑋攝）

台灣警消聯盟在台北發起軍公教遊行，7路遊行「遍地開花」，抗議年金改革。

聯盟成員繆德生、武之璋等人率數百名退休警消成員前往行政院，抗議文宣抹黑軍公教勞領退休金不公不義，行政不中立。抗議者在行政院立法院與教育部數度與警方發生推擠衝突，與警方對峙，傍晚抗議者逐漸回流到行政院，與警方爆發第二波推擠衝突，一位抗議民眾爬上拒馬高喊政府無能，百姓遭殃。

(中時)