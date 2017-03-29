新天價！蘋果股價上看200美元

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蘋果股價屢創新高之際，華爾街分析師預估目標價快速上修。美國財經媒體《24/7 Wall St.》報導，瑞銀(UBS)分析師米路諾維奇(Steven Milunovich)周一喊出蘋果股價未來幾年上看200美元，為華爾街至今喊出的新天價，較目前水位高出近40％。

受到首季業績看強與市場預期今秋iPhone 8新手機的成長爆發力等利多推升，蘋果股價周二開高走高，終場大漲2.92美元或2.1％，來到143.80美元的歷史新天價。

(工商)