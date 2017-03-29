不滿表妹搞上前男友 母女群組大罵判拘40日

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新竹縣陳姓女子懷疑表妹橫刀奪愛，竟與親友在聊天群組裡大肆抱怨，經友人轉傳流到表妹耳中，怒控對方妨害名譽，新竹簡易庭法官認定散布詆毀名譽事實，判母女拘役40日，得易科罰金，母女不服上訴。

母女認為，他們合理懷疑表妹與其前男友搞曖昧，表妹沒在群組裡，不算散布，母親則是簡單附和，刑度不符比例原則。

法官認為，被告母女所指摘的文字涉及個人領域，屬私德問題，與公眾利益無關，加上群組人數多達16人，難認無散布意圖，因此維持原判。

(中時)