傳房祖名出手助買房 吳綺莉怒駁：神經！
武打巨星成龍1999年與港姐出身的吳綺莉驚爆婚外情，同年吳綺莉生下「小龍女」吳卓林，多年來卻遭成龍不聞不問，今(29日)港媒報導房祖名私下曾替吳綺莉母女向成龍求情，甚至傳聞吳綺莉去年大手筆買下豪宅和此有關，稍早吳綺莉正面駁斥：「癡線（發神經之意）！我不需要向大家解釋我的經濟。」
今港媒報導，和小龍女同父異母的房祖名私下對吳綺莉一家相當關心，曾主動問成龍：「為什麼不幫一下她呢？」去年吳綺莉表示因賣出位於上海的房子，讓她能夠一次付清約5600萬台幣，買下香港大坑豪宅，但外界仍對她「一夜致富」產生許多聯想。
據《on.cc東網》報導，吳綺莉稍早否認買房與房祖名有關，並氣說不需要跟大家解釋自己的財務狀況，怒駁：「我同一件T恤穿兩天就寫我丟臉寒酸、住大房子又說我突然富貴，我到底該穿什麼衣服、住什麼房子才對？」最後表示她要去處理家裡的事，便匆匆離開。
(中時電子報)
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