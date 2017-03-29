車撞安全島起火 路過男千鈞一髮破窗救人

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鄧姓夫駕車行經梧棲衝撞安全島受困車內，在火燒車前被路人相救。（翻攝照片）

鄧姓夫妻6日駕車行經梧棲時，不慎衝撞安全島受困車內，兩人在轎車起火前被路人緊急破窗拉出，夫妻倆逃過一劫僅受輕傷，透過臉書社群「梧棲串起來」找到救命恩人林玉樹，林表示，還有4名割草人相助，平安就好。

35歲鄧男6日下午開車載妻子從梧棲區港埠路要右轉大智路，疑因路況不熟，車速過快撞上安全島，車頭冒濃煙被路過的47歲林玉樹與除草工人發現，眾人上前救援，隨機撿拾路旁大齒輪，猛力砸破副駕駛座車窗，拖出鄧男與妻子，不到1分鐘，整輛車瞬間起火燃燒。

鄧姓夫妻送童綜合醫院急救，鄧男右腳踝痛與右手臂擦傷、右小腿脛骨骨折，洪女則是右手橈骨骨折、左腳脛骨骨折、右眉撕裂傷縫了11針，經打石膏固定後，當天由家人陪同辦理出院回家休養。

鄧姓夫妻為感謝救命恩人，經由臉書找尋，在「梧棲串起來」找到住在梧棲的林玉樹，林則表示，「你們平安就好！」

(中時)