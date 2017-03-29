歐洲理事會：英國遞交信函正式啟動脫歐

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歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）今天發推文宣告，英國已遞交信函正式啟動退出歐洲聯盟程序。

英國駐歐洲聯盟大使巴羅（Tim Barrow）今天在布魯塞爾圖斯克的辦公室，親自遞交英國首相梅伊（Theresa May）簽署的信函。

圖斯克在推特上發出巴羅遞交信函的照片，發推文說：「（里斯本條約）第50條信函。#Brexit」

他另一則推文寫說：「英國在9個月後遞信。#Brexit」指的是英國2016年6月23日公投意外出現脫歐的結果。1060329

(中央社)