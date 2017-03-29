台數科寄出存證信函 要求2媒體說明
台數科今天發布聲明表示，已向鏡週刊與東森新聞雲寄出存證信函，要求鏡週刊說明有關東森電視交易案之報導內容偏離事實，並要求東森新聞雲說明惡意指控內容。
台數科指出，針對鏡週刊於2017年3月22日第025期報導「東森電視交易案的中資內幕和資金風暴」及其網站刊出「東森電視交易案 爆中資交易疑雲」，因所報導有關台數科就東森電視股權交易案之內容偏離事實，採訪撰述過程亦未向台數科查證。
台數科強調，上述報導對台數科造成損害，已向鏡週刊（精鏡傳媒股份有限公司）寄出存證信函，要求其回覆說明。
另外，聲明針對東森新聞雲於2017年3月27日於網路新聞平台刊載「中資連民視都想買！NCC需謹慎審查媒體交易案」一文，內容再次惡意指控，引用不實資料與刻意扭曲，「本公司雖過往多次呼籲東森新聞雲應自律自重，然該媒體仍刻意以媒體為工具影響本公司權益，並以蔡玉真女士之揣測言論不加查證即行擴大渲染」，台數科也向東森新聞雲（東森新聞雲股份有限公司）寄出存證信函，要求其說明。
台數科表示，向來尊重言論自由與遵守新聞自律，並與所有媒體同業一起站在為新聞傳播產業與質量報導而努力，惟上述相關報導與網站內容，既未載明採訪撰述記者之名以示對報導負責，亦或標註廣告文宣目的與來源以示與新聞有所區隔，概以匿名方式拼湊其他媒體已發表之惡意言論，深感遺憾。
台數科進一步指出，鏡週刊為國內具影響力之新創媒體，然此等報導之非常態作為與目的為何，台數科難以理解；東森新聞雲已多次惡意針對台數科攻擊，媒體自取失格，無法苟同，各界亦可查察，今以存證信函請雙方說明，還原事實，然亦不排除後續法律行動，以明真理。1060329
(中央社)
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