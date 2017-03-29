法前總理瓦爾斯胳臂外彎　表態挺馬克宏

法國前總理瓦爾斯今天公開為中間派總統參選人馬克宏背書。瓦爾斯力挺曾任銀行家的馬克宏，是沒支持自家提名人選的社會黨最大咖。

瓦爾斯（Manuel Valls）力挺馬克宏（Emmanuel Macron），雖在預期之中，對這位改革自由派仍是一大激勵。馬克宏去年辭去瓦爾斯的社會黨政府職務，出走進行他所謂「不偏左也不偏右」的中間派政治運動。

法國即將在4月23日舉行第一輪總統大選，民調顯示馬克宏和極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）料在5月7日的第二輪投票中對決。

瓦爾斯接受法國電視台訪問時，被問到是否會支持現年39歲的前經濟部長馬克宏，瓦爾斯說：「會的，因為我認為不應讓國家承擔任何風險。因此，我會投給馬克宏。」瓦爾斯所謂的國家風險被外界解讀是指瑪琳．雷朋一旦勝選。

瓦爾斯選擇公開支持馬克宏，對民調低迷的黨內總統參選人阿蒙（Benoit Hamon）不啻是更大的打擊。

目前的民調顯示，馬克宏在第二輪選舉中可以輕易擊敗瑪琳．雷朋，但在英國公投通過震撼性脫歐決定和川普意外當選美國總統後，翻盤可能性也不小。

馬克宏隨後感謝瓦爾斯的支持，但指出這並不表示，倘若他勝選，曾任總理的瓦爾斯將在新政府擔任高層職務。馬克宏表示，他希望法國政壇出現「新面孔」。1060329

(中央社)