逾10萬人請願 梅蘭妮亞外宿自付維安費

超過10萬8000人連署請願，敦促第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）搬進白宮，或自掏腰包支付紐約川普大樓（Trump Tower）的維安費用。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，白宮資深幕僚表示川普愛妻梅蘭妮亞與小兒子拜倫（Barron）在本學年結束前將繼續住在紐約後，民眾開始在Change.org網站發動請願連署。

假如連署人數突破15萬，就會提交給佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）和麻薩諸塞州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）。

請願書寫道：「美國納稅人支付了過多經費來保護住在紐約市川普大樓的第一夫人。為協助減輕國債負擔，應該刪除這筆對國家沒有正面好處的開支。」

根據「紐約時報」（NYT），紐約市警察局（NYPD）估計，川普不在時，保護梅蘭妮亞和拜倫的每日維安費用落在12萬7000美元（約新台幣387萬元）至14萬6000美元（約新台幣445萬元）間。

紐約市警察局說，在美國大選至總統就職典禮期間，保護川普一家的維安費用高達2400萬美元（約新台幣7億3100萬元）。

Change.org請願下方的留言，凸顯連署人對第一家庭用納稅人的錢支付維安費用感到不滿。

居住在羅德島州新港（Newport）的佛塞斯（Sheila Forsyth）寫道：「住進白宮是嫁給總統該做的事情。砍掉這些額外維安支出省下的錢可以用來幫助老年人。為什麼我們這些納稅人的錢要花在這些已經比一般人擁有更多的人身上？」

梅蘭妮亞是繼安娜哈里遜（Anna Harrison）後，第1位不住在白宮的第一夫人；川普和梅蘭妮亞的兒子拜倫在紐約就學。此外，川普經常在週末前往位於佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）私人俱樂部度假，在白宮以外地點的維安花費同樣備受抨擊。（譯者：中央社劉文瑜）1060329

(中央社)