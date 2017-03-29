新北校園徵才博覽會 淡江起跑

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新北市政府就業服務處29日在淡江大學學生活中心舉辦今年首場校園就業博覽會，邀請近100家知名廠商，共計釋出約5千個多樣職缺，其中還包括6廠商、102個因應新南向政策所開發的僑外生職缺。

勞工局統計，今天參加2557人次，投遞履歷數2131人次，廠商擬錄用906人次，預估媒合率達42.51%，另外僑生投遞履歷也有45人次。

勞工局長謝政達表示，淡大畢業生在企業界相當搶手，今年就服處特別開發廠商，提供東協、南亞及紐澳等留學僑外生就業機會，強化雙邊產業與人力交流。

另外，勞工局還有「初次尋職」及「非典型轉正職」服務方案，歡迎青年求職者多多利用。

就服處也表示接下來還有8場校園徵才，3月30日在德霖技術學院、4月12日在台北大學、4月27日在亞東技術學院、5月3日在明志科大、5月4日在台藝大、5月10日致理科大、5月11日在東南科大等，針對各校特性及科系需求招募不同廠商。

勞工局表示也會將「履歷健診服務」、「初次尋職青年就業服務」及「非典型勞動青年轉正職」帶入校園，讓準社會新鮮人提早面對職場，也讓在校同學也能夠尋找合適工讀機會。活動詳情可上新北市人力網或電洽就業服務處免付費電話。

(中時)