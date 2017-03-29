如跟愛爾蘭統一 北愛爾蘭可望直接留在歐盟

英國去年針對是否脫離歐盟舉辦公投，全國過半民眾支持離開歐盟，因此英國政府已在剛剛把脫歐信函遞交給歐盟，啟動脫歐談判。然而去年蘇格蘭與北愛爾蘭跟全英國其他地區民眾不同，兩處公投時過半民意反對脫歐。為此蘇格蘭要求再次舉辦獨立公投，而根據英國脫歐事務大臣的說法，北愛爾蘭若公投通過決定和愛爾蘭統一的話，可以直接留在歐盟。

2016年6月全英國的脫歐公投中，脫歐方得票率為51.89%，然而蘇格蘭和北愛爾蘭支持留歐的比率分為62%、55.78%，因為兩地皆以農業為主，每年受惠於歐盟共同農業政策，獲得大量補貼資金。因此公投後，不滿被英格蘭、威爾斯的民意綁架，被迫脫歐，蘇格蘭議會已通過決議，要求英國中央政府讓蘇格蘭再辦一次獨立公投，如果公投通過，蘇格蘭可用新成員國身分重新申請加入歐盟，但可能要花好幾年時間才能獲歐盟批准同意加入。不過相較於留在才剛脫離歐盟，多數民意不知何時才會轉向重回歐盟的英國，獨立後的蘇格蘭仍可望更快回到歐盟。

至於北愛爾蘭，運氣更好，泰晤士報28日報導指出，英國脫歐事務大臣David Davis 在一封給北愛爾蘭社會民主黨籍下議員Mark Durkan的信中表示：「假如多數北愛爾蘭人民投票選擇成為統一的愛爾蘭的一部分，英國政府會遵照它曾有的承諾讓這成真。」「如果那樣，北愛爾蘭會成為一個歐盟既有成員國的一部分，而不是以一個新成員身分重新尋求加入歐盟」英國與愛爾蘭在1998年簽訂的《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement）中明定：如果未來北愛爾蘭人民大多數支持北愛爾蘭從聯合王國獨立、並重新與愛爾蘭共和國統一，英國有義務尊重北愛人民自決權並促成。

(旺報)