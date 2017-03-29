文山掩埋場火勢獲控制 中市府輪班移除枯樹枝

南屯文山掩埋場枯樹枝火勢獲控制中，市府24小時輪班加速移除！（陳世宗翻攝）

台中市南屯區文山掩埋場發生廢樹枝自燃，消防局總動員採24小時輪班派遣水車、重機具、人力、消防車，甚至直升機全力灌水降溫，目前悶燒情形已獲控制，但因廢木材量體達1萬5千立方米，堆疊15公尺深，悶燒高溫增加處理難度，初估約8天後才可完全排除，並暫移至空曠地區每日灑水監控，確保不再復燃。

消防局指出，接獲通報後，已聯合環保局全體總動員出動撲滅火勢，由於現場高溫又濃煙，為維護消防人員安全，採每4小時輪班一次，並24小時輪班排除廢樹枝悶燒，自24日起已出動消防車102車次、消防人員246人次、重機具操作人員5人、挖土機3台、卡車2台，並出動直升機，不間斷連續進行澆灌、開挖及搬移作業。

消防局第六大隊則指出，由於悶燒木材堆積約有15公尺深，量體達到1萬5千立方米，雖已加快速度處置，但以每一小時開挖55立方米、24小時輪班撲滅速度來看，初估還需要8個工作天才可完全排除悶燒情形，並將冷卻木材暫移至其它空曠地區，由環保局每日派員灑水監測管控，確保不再復燃。

教育局表示，該局電詢鄰近的文山國小、安和國中等學校，目前暫時無沒有學生出現身體不適狀況，由於目前仍為秋冬季節，各校皆會密切注意空氣品質狀況，若發現有空品不良情形，會依規定停止戶外活動並宣導學生配戴口罩，該局將與學校保持密切聯繫，並請學生若有身體不適狀況，要儘速與老師、校護人員反映。

關於是否有鄰近不肖工廠趁機偷排廢氣，環保局目前尚未接獲民眾陳情，將主動持續派員針對台中工業區內廠家加強巡查，若查獲違反環保相關法規情事，將依法告發處分，決不寬貸，以維護民眾居住環境品質。

(中時)