女身分遭冒用還被判刑三月 指紋還清白
新北市葉姓女子被警方指控冒用他人身分、補辦身分證，且被判處罰金5000元及3個月徒刑，葉女得知立刻上訴稱並無冒用身分，也不認識受害人。新北地院比對指紋後發現有女嫌被捕後，背出葉女個資，才讓她無端背黑鍋，今改判葉女無罪。
判決指出，女嫌於2016年8月15日上午11時許，拿著拾獲的駕照、印章欲補辦領身分證，經戶政人員比對身分發現有異，隨即報警逮捕女嫌。檢警偵訊時，女嫌假冒葉女身分，填寫相關個資，用葉女名義對冒用他人證件一事俯首認罪。後檢方依侵占遺失物、偽造文書罪嫌起訴真正的葉女。
新北地院比對女嫌與葉女指紋後，才發現並非同一人，新北地院今改判葉女無罪。
(中時)
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