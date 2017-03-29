欠338萬罰鍰 桃園分署今逮「機場黃牛」

分署人員查扣文男車輛。（分署提供）

法務部行政執行署桃園分署，今天下午會同航警局，在桃園機場外取締俗稱「機場黃牛」的白牌計程車，並將文姓司機及負責攬客的鄭姓、李姓及翁姓男子帶回，並查扣文男車輛及攬客所得現金1萬1500元，其中鄭男還是欠款最大戶，共欠繳1138件交通罰單，共338萬8500元。

桃園分署表示，鄭男是國門欠款大戶，共欠繳1138件交通罰單，是桃園地區欠稅第1名，共欠繳338萬8500元，文男則欠繳交通罰單31張，共9萬1800元罰鍰，因此被航警局鎖定，今天下午航警局發現文男車牌，通報桃園分署人員後到場取締，並將兩人帶回，然而鄭男名下僅剩部分保險，是否符合管收要件仍待確認。

桃園分署也已陸續對違法攬客遭移送強制執行的義務人，進行扣押存款及薪資、限制出境、查封不動產等強制執行外，文男用來載客的車輛及攬客所得現金也被扣押，未來也將繼續與航警局合作，不排除對惡意不繳罰鍰的特定「機場黃牛」採取拘提、管收等強制手段。

(中時)