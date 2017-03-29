私密處氣味怪 女子經手術後告別尷尬
24歲妙齡女子和性伴侶愛愛後，被告知私密處氣味怪怪的而求診光田醫院，整形外科主任吳文宏表示，私密的會陰狐臭多是家族有遺傳才會特別發覺，否則自身不易察覺，統計門診9成患者都是由性伴侶發現，經「微切口迷你水刀頂漿腺刮除術」後即可有效治療。
吳文宏解釋，人體皮膚汗腺有「小汗腺」和「大汗腺」兩種，小汗腺分布全身，並不會產生異味，大汗腺又稱「頂漿腺」，主要分布在腋下、會陰、乳暈及耳後，當大汗腺當排出的分泌物(如汗液)經細菌分解後產生異味就成為狐臭，又稱香妃症，每當流汗及情緒興奮、緊張時，異味更加明顯。
女患者描述，男友發現氣味怪異後詢問姊妹，恰好姊妹朋友中有人動過狐臭手術，因此懷疑她也是狐臭，經男友婉轉告知，雖然當下很害羞，可是就醫諮詢知道會陰狐臭跟腋下狐臭一樣，只需要局部麻醉再手術就能解決，不過因會陰部靠近尿道和肛門較需預防感染，所以術後需住院1天，傷口還算好養護。
吳文宏統計，過去6年內至院內進行狐臭手術之患者612例，其中腋下狐臭占96.24%；會陰狐臭2.94%；乳暈狐臭者最少，僅約0.817%。其中，乳暈狐臭手術過程中要保留乳頭血液循環正常，而會陰狐臭手術較須預防血塊和感染，兩者技巧較高，民眾最好尋求專業有經驗的醫師來治療才適當。
(中時)
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