南投高中張凱森 公費赴德國研習

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南投高中校友會致贈獎勵金，為張凱森（中）壯行色。（廖志晃攝）

國立南投高中電子科學生張凱森，去年摘下全國工科技藝競賽工業電子職種金手獎第1名，今年更取得教育部國教署「105學年度高級中等學校工業類學生赴海外研習計畫」，公費補助參加德國海外研習參訪。

擔任南投高中校友會理事長的南投市長宋懷琳，致贈張凱森旅費獎助學金1萬元，鼓勵他積極爭取榮譽。

南投高中校長巫春貴表示，張凱森不僅代表南投高中，更是代表國家，落實教育部「提升青年學生全球移動力計畫」，與海外學校交流，提升學生國際視野，強化國際合作能力。

南投高中在巫春貴到任後，將校內7個專業群科及普通科、音樂班、體育班，整合成10大類科，成為南投最多元的高中職學校。

(中時)