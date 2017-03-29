英向歐盟正式遞交脫歐信函 梅伊演說呼籲團結
英國駐歐盟大使巴洛(Tim Barrow)今天將該國首相梅伊(Theresa May)宣布退出歐盟的歷史性信函，遞交給歐洲理事會主席塔斯克(Donald Tusk)，正式啟動英國退出歐盟程序。梅伊同時在國內向國會演說宣布已啟動脫歐程序，呼籲全國團結一致。
英國今天正式啟動脫離歐盟程序，此一極具爭議性的議題導致英國內部分裂，最後雖以公投決定脫歐，卻讓英國與歐盟雙方的未來都出現相當多疑慮。就在英國駐歐盟大使正式遞交英國脫歐信函時，首相梅伊也在國會呼籲全國團結一致應對未來變局。
法新社報導說，英國經公投意外決定脫歐至今已有9個月，在啟動里斯本條約(Lisbon Treaty)第50條後，英國將在2019年完全脫離歐盟。
梅伊在對國會演說時表示，啟動第50條就是國家團結的時刻，我們要下決心讓公投結果實現。
蘇格蘭議會在昨天投票支持再度舉行獨立公投，意欲脫離英國以持續維繫與歐盟的關係。
依照脫歐程序，歐盟預計將於31日首度回應英國，並在4月29日召開歐盟領袖峰會討論對英國談判方針，之後可能還需要數週才會舉行與英國的正式會談。
目前比較棘手的問題是英國積欠歐盟的龐大債務，估計達550億到600億歐元，歐盟領袖峰會必須為此訂下談判的基調。此外，還要解決旅居英國300多萬名歐盟公民的地位問題，以及住在歐盟的100多萬名英國人的身分問題。
英國亦曾多次表示，希望在兩年內達成與歐盟的新的自由貿易協議。
(中時電子報)
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