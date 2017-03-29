華納威秀驚傳火警 經疏散無人受困

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北市信義區華納威秀影城，晚間8點10分傳火警。（網友提供）

北市信義區華納威秀影城，晚間8點10分傳火警。（網友提供）

北市信義區華納威秀影城，晚間8點10分傳出發生火災，起火點疑似在2樓的速食店，店內冒出濃煙，消防局獲報後出動水箱車、雲梯車等27輛各式消防車輛及4輛救護車、84名消防人員前往搶救。

消防人員目前已疏散民眾，所幸並無造成人員受困或受傷，水線進入後初步已將火勢控制。

(中時)