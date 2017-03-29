南韓總統黨內初選 文在寅2連勝
韓聯社首爾3月29日報導，南韓第一大在野黨自由派的共同民主黨總統候選人黨內初選的忠清站結果29日出爐，前黨魁文在寅以47.8%的得票率勝出。這是他繼27日西南區選舉後，黨內初選二連勝。
當天，民主黨總統候選人忠清道地區選舉在大田忠武體育館舉行，文在寅以47.8%的得票率領先，忠清南道知事安熙正以36.7%位居第二，城南市長李在明以15.3%位居第三。以27日西南地區和當天忠清地區得票率之和為準，文在寅的得票率達55.9%，安熙正和李在明分別為25.8%和18.0%。
在27日舉行的西南區（全羅道和光州市）黨內選舉中，文在寅以60.2%的得票率遙遙領先，忠清南道知事安熙正以20.0%位居第二，城南市長李在明以19.4%位居第三。
和作為南韓自由派大本營的全羅道與光州不同，本日舉辦初選的忠清道是搖擺區，除了1987年總統大選時忠清南道由作為當地人的參選人金鍾泌勝出外，每屆大選在忠清北道與忠清南道的勝出的一方，都是南韓總統當選人，跟我國的彰化縣或美國的俄亥俄州有點類似。
接著民主黨還將在慶尚道（31日）、首都圈·江原道·濟州道（下月3日）舉辦兩場黨內初選。
(旺報)
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