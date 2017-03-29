文化部推再造歷史現場 帶動城鄉發展

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文化部長鄭麗君今天在民進黨中常會報告文資政策轉型、守護文資方案、再造歷史現場計劃。她表示，文化部將協助各縣市首長重視再造歷史現場整合性推動，帶動城鄉發展。

鄭麗君上任以來，推動再造歷史現場，她今天在民進黨中常會報告，再次強調，為落實文化資產保存、活化及傳承，需要中央文資所有管理機關，地方政府及民間共同協力治理。

她指出，文化部將協助各縣市首長重視再造歷史現場整合性推動，包括深化土地及人民歷史記憶之論述縱深，透過空間文化治理，帶動城鄉發展，以豐富在地文化，並在中央將由行政院文化會報成立專案小組，進行跨部會協調。

另外，因應有形文化資產遭受天然及人為因素持續破壞，鄭麗君說，各中央文資所有管理機關及地方政府，除了積極進行文化保存工作，也應推動文化資產防災守護工作。

鄭麗君同時也建請各地方政府，盡速成立文資專業服務中心，建立文資整備計畫，以及消防警政橫向聯繫機制，進行平時演練教育訓練並導入防災科技，透過上述工作，強化有型文化資產平時的維護及管理。

鄭麗君表示，新版文資法已於2016年7月公布，新訂及修改相關子法共37項，預計四月底公告完成，建請地方政府了解新版文資法相關規定以落實新版文資法。1060329

(中央社)