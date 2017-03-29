900元有找 遊三峽體驗全球最大「船搭電梯」正夯
世界最大的三峽升船機試通航半年，已有22萬多噸貨物在此通過。除了貨運，搭乘遊船經過升船機的旅遊產品也在本月上市，遊客只要花198元（人民幣），約868元台幣，就可體會「船搭電梯」的世界級感受，預料將成為大陸超夯的新旅遊路線。
三峽升船機是世界上技術和施工難度最大的升船機，最大提升高度113公尺、提升總重量1.55萬噸。在2016年9月18日正式試通航。截至本月18日的半年時間內，三峽升船機累計運行879閘次，通過船舶886艘次，實載貨物220415噸。
長120公尺、寬18公尺、正常水深3.5公尺的三峽升船機承船廂，最大過船規模為3000噸級，船舶進入承船廂允許的最大速度為每秒0.5公尺，對於船員的駕駛技術都有很高要求。為確保通航安全，長江三峽通航管理局對三峽升船機通航船舶已進行24梯次的期船員培訓。
世界最大的升船機不但讓長江貨運更便捷，也是旅遊的新賣點。本月18日，由宜昌市旅遊發展委員會等單位舉辦的「兩壩一峽」升船機產品首航儀式在「長江三峽5號」遊輪上舉行，200多位來自各界的旅遊代表，搭船體驗「船坐電梯」過三峽大壩的的震撼感受。
在升船過程中，近距離觀看近40層樓高的兩道筆直壩體直插江面，遊船上升時水面平穩，遊客幾乎感受不到江水的波動，彷彿被關在巨大的箱體之中。即使仰頭，在兩側壩體遮擋下也只能看到一小塊天空。「升空」時船體與江面分離，船體整個被「電梯」抬著上升。儘管「升空」只需要8分鐘左右，但加上進出升船機的準備時間，整個過壩體驗時間是40分鐘，未來將是旅遊的大賣點。
(旺報)
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