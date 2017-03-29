處理世大運剩食 公民團體籲北市府提出方案

世大運開幕倒數142天，多個公民團體今下午在北市府前召開記者會表示，賽事期間，選手村每天提供約4萬份餐點，勢必留下許多剩食與沒有用到的食材，北市府應該提出「搶救世大運剩食」計畫，妥善再利用食材與剩食。

2016年巴西里約奧運時，義大利廚師也曾發起類似運動，利用這些即將被丟棄的食材，每天可製成5000份愛心餐點，轉贈給當地貧民。「搶救世大運剩食」計畫發起人吳佩玲、林邦文說，希望北市可在世大運時，做到資源共享、分享經濟。

公民團體表示，這項計畫首要任務就是避免浪費，世大運期間，應該開放公民團體入場檢測、記錄食材利用狀況，也應依前一日的廚餘量，彈性調整翌日餐點。另外，也可開放市民免費索取剩餘的食材，甚至邀請廚師參與，利用剩食烹煮料理，分享給社區內弱勢民眾。

針對公民團體訴求，世大運執委會回應，此次選手村、場館餐飲、員工餐廳均由單一供應商統籌辦理，選手村餐廳的各類生鮮食材，也可與員工餐廳及競賽場館食材來源共用，減少食物資源浪費。

世大運表示，過去拜訪請益國內各食品專家時，義美總經理高志明等人也曾建議，應以減少浪費為前提，盡可能避免過量烹調，留存未經烹調過的食材，如有剩餘食材，則捐贈予「慈善團體」或「弱勢團體」合理運用。而經過與社會局接洽及溝通，屆時將以食安為前提，將即期食品或食材交由社會局，統籌分配給社福團體等有需求的單位。

(中時)