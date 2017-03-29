比熊貓還少 江豚瀕危進行移地保護

我要評比

嘴角總是微微上揚露出微笑的江豚，被世界自然保護聯盟列入「極度瀕危」級別。大陸長江江豚被列為二級保護動物，數量剩下不到1000頭，比熊貓數量還少，再不積極保育，預估將再10年內絕種。

2015年大陸中科院水生所完成的江豚報告顯示，近年來，江豚總數銳減，主要因為食物資源減少、棲息地受航運及採砂活動的侵佔、漁民誤捕等威脅。

為了保護江豚的繁殖，大陸農業部與漁政部門偕同江豚研究員進行「移地保護」，補充遷地保護區自然種群數量，優化其種群遺傳結構。

3月16日開始進行捕撈江豚，最後由研究員通過抽血採樣、DNA分析和觀測攝食情況等進行篩選，最後由8頭年輕的江豚進行馴化，分別運往何王廟與天鵝洲保護區。

中科院水生所的博士郝玉江表示，本次遷入何王廟保護區的4頭江豚為兩雄兩雌，天鵝洲保護區的4頭均為雄性。其中，雄性年齡在4-6歲之間，雌性最小約為2歲。

(旺報)