郎朗嚴重流感 罕見取消音樂會

鋼琴家郎朗嚴重流感，取消包括台灣在內等多場重要音樂會。(牛耳提供)

一向給人活潑陽光形象的鋼琴家郎朗因為嚴重流感，接連取消英國皇家亞特音樂廳、德國漢堡易北愛樂廳、北京國家大劇院以及台北國家音樂廳等演出，主辦單位牛耳藝術宣布延期，即日起辦理退票。

牛耳藝術總監牛效華表示，上周五(24)日接獲來自CAMI Music哥倫比亞藝術經紀公司通知，鋼琴家郎朗因為嚴重流感引起身體不適，將取消原訂4月 3日晚間七點半在台北國家音樂廳所舉辦的「郎朗鋼琴獨奏會」，「我們也很緊張，立刻去電郎朗的父親郎國任，確定郎朗的確病得不輕，音樂會必須延期。這也是我們與他合作多年來第一次聽見他取消演出。」

牛效華轉述郎國任的說法表示，郎朗的音樂會到四月上旬之前都不太可能可以演出，也已經看到醫生證明；但何時可以恢復音樂會，得看這一周狀況而定。郎國任上周從北京急飛紐約伴愛子，前兩天才回到北京，目前郎朗人還在紐約。

除了音樂會必須延期之外，與郎朗建立多年情誼的富邦藝術基金會原本將在誠品表演廳舉辦的「富邦講堂─郎朗大師講座」，也將同步延期舉行。

牛效華表示，由於整場音樂會滿座，原本還希望郎朗跟經紀公司可以協調出一個時間，可以讓觀眾持原票券進場，但短時間內可能還無法做出決定，決定先全部退票，「也請大家在退票時不吝留下聯絡方式與原購買之座位，我們將在公布郎朗音樂會延期之相關訊息時，優先通知並保留原座位。」牛效華也表示，希望樂迷能夠給郎朗一些復原的空間，讓他以最佳的狀態為大家演奏。

郎朗是21世紀最受歡迎的鋼琴家之一，1982年出生於中國瀋陽，14歲考入美國寇蒂斯音樂學院，師從葛拉夫曼，17歲為鋼琴家安德烈‧瓦茲代打上場演奏柴可夫斯基《第1號鋼琴協奏曲》，從此開始他的職業音樂家生涯，目前已是家喻戶曉。

(中時)