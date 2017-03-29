大船爬樓梯小船坐電梯 三峽兩建設均世界之最
三峽大壩阻斷了長江船運通道。為解決船隻通行問題，設計有兩種方式，即「大船爬樓梯，小船坐電梯」。「樓梯」是已經通航的雙線五級永久船閘，「電梯」則是升船機。兩項建設都是世界之最。
「小船坐電梯」就是將噸位較小的船隻透過升船機往上或往下「抬」，然後「放」到與上游或下游齊平的水面上，解決船隻在過三峽大壩時江水高低落差的問題。至於「船爬樓梯」，以船舶從下游過壩往上行為例，船先駛進閘室，然後關門，江水注入閘室內將船隻往上抬，待抬升到與第二閘室水位相同時，打開第二號閘室閘門，船隻駛進第二閘室，江水再注入第二閘室，將船抬升到與第三閘室水位齊平，船駛入第三閘室，如此一層一層「往上爬」。「船下樓梯」時則順序相反。
無論是「船爬樓梯」或「船搭電梯」，三峽大壩的這兩項工程都是全球最大。雙線五級船閘全長1607公尺，由低至高依次為1-5閘室，每個閘室長280公尺、寬34公尺，可通過萬噸級船隻。「船爬樓梯」約需3-4小時。「船搭電梯」則只需要40分鐘。
(旺報)
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