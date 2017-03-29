興航航權重分配 華信今首飛松山福州

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華信航空今天起增飛松山-福州航線，這是國內各航空公司自今年一月原復興航空兩岸航權重新分配後，第一班獲得兩地民航機關核准，並順利取得時間帶營運的航線，將由現行每周2班增為3班。華信航空松山-福州現行班表為每周二、五飛航，增班後為每周二、三、五共飛航3班。

華信航空松山-福州AE211今天上午07:30由松山機場起飛、09:00即抵達福州；回程福州-松山AE212班機，09:55由福州起飛、11:15抵達松山機場，無論是商務、探親、旅遊都非常方便安排行程。

(旺報)