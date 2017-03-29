WSBL》台電奪季軍 錢姐感動紅眼眶

台電直落二台元拿下季軍。(林宋以情攝)

第12季WSBL決賽，29日季軍系列戰第2戰，擁有聽牌優勢的台電女籃，開賽就一路維持領先，第3節倒數1分鐘更一度拉開到全場最多29分，終場79比57、系列戰直落二退台元，睽違6季笑納季軍，同時追平隊史最佳成績，教頭「錢姐」錢薇娟、老將林紀妏都落下激動眼淚。

上一次嘗到季軍滋味已經是WSBL第6季，也是隊史唯一一次。保有1勝聽牌優勢的台電，29日沒有給台元太多機會，射手林怡君首節就手感火燙，連飆2記外線帶動全隊攻勢，全場奪17分，搭配老將林紀妏18分、11籃板，控衛林仙芳10分、10籃板，張家菱、張詩婕各挹注11分、13分，終場79比57捧季軍。

台電直落二台元拿下季軍。(林宋以情攝)

錢薇娟WSBL第9季接下台電女籃兵符，熬到第4年才擺脫墊底，確定贏球當下，「錢姐」也激動擁抱張慧瑛、球員，眼眶泛紅，「過去很多球賽我們沒有把握住，但我們把握住最後最關鍵這兩場。我的價值、初步任務也算是達到。」

錢薇娟過去披過文化、北體戰袍，WSBL替國泰寫下霸業，幾乎只嘗過贏球滋味，但接掌台電兵符後卻是負多於勝，前3季未能帶領台電脫離「老四」命運，終於在第4個球季小有成果，錢薇娟坦言，離開國泰並不是個容易的決定。

「當台電教練確實很辛苦，但是我最開心是有慧瑛、有這麼多願意努力的球員。」錢薇娟說，「張慧瑛就像我的韋德(Dwyane Wade)，她負責太多行政事務，讓我可以只動嘴巴帶球。」

拿下季軍，目標永遠放在挑戰冠軍的錢薇娟說，「我從文化轉戰北體，就斷了文化連勝路，未來的事還很難說，繼續挑戰冠軍。」

(中時電子報)