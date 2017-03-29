五月天329開唱 現場竟然擠進這麼多人

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五月天今晚以《春嬌與志明》揭開演唱會序幕。(中央社)

中時電子報直擊五月天開唱前壯觀人潮！

五月天成軍20周年，今晚7點在大安森林公園準時開唱，放眼望去無處不是前來朝聖的「五迷」，粗估這場盛會至少吸引超過3萬歌迷。主唱阿信也以五月天首張專輯主打歌《春嬌與志明》來揭開序幕。

五月天今晚在大安森林公園舉辦演唱會，根據捷運公司統計，截至今晚7點，大安森林公園站運量約3.8萬人次，相較同期（22日）增加約3萬人次，在加上晚間9點線上收看直播的35萬人，總計約有39萬粉絲一起幫五月天慶祝20歲生日。

除了粉絲，五月天還邀請對他們有重大意義的嘉賓，一起共襄盛舉，如四分衛主唱阿山及吉他手虎神、脫拉庫主唱國璽、創作歌手陳綺貞等。

(中時電子報)