陸1個人的學校 老師是廚師也是爺爺

中國大陸重慶市綦江區的一所一個人的小學，學校僅有一名三年級學生。陪伴這名學生的是一名60歲的教師令狐克洪，他不僅是老師，也是廚師，更像是學生的爺爺。

重慶晚報今天報導，這所叫「太公村小」的一個學生的學校，位於綦江區趕水鎮太公山的山腰上。唯一的學生今年9歲，名叫譚陸森，僅剩的老師叫令狐克洪。

每天早晨7時左右，令狐克洪準時出現在學校操場，掃操場落葉、挑中午做飯的水、打開教室門，不一會兒，譚陸森也來到學校。

熟悉這對師生的村民都知道，如果上午8時後，譚陸森還沒出現在學校，令狐克洪鐵定掏出手機撥打給譚陸森的父親，問清學生的近況。

學校裡其他的學生陸續下山就讀，譚陸森想陪伴家裡的曾祖母，不願下山，所以「太公村小」就只有他一名學生。

校方為了讓教學品質不打折，每週三從其他學校調度音樂、體育、美術三科老師到小學授課。語文、數學等其他課程由令狐克洪一肩挑。

令狐克洪不僅是譚陸森的老師，每天中午他也煮飯給譚陸森吃，他還放棄午休，陪譚陸森打乒乓球。

下午3時放學後，譚陸森步行回家約40分鐘，到家就用家長的手機撥電話給令狐克洪，通了後響三聲以上才掛斷；如果1小時內未收到譚陸森的電話，令狐克洪會馬上撥打家長的電話。

如果電話打不通，他會立即步行到譚陸森的家看個究竟。

令狐老師每天做的事實際上都圍繞著譚陸森，下學期開學後，他60歲，已連續從教41年，該退休了。

譚陸森的父親說，有時他看到令狐老師每天早晨及傍晚對兒子的牽掛程度，感到自責失職，令狐老師不僅是兒子的老師，更像是兒子的爺爺。1060329

(中央社)