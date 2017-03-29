為買iPhone7 上海女大生賣20顆卵
「痛，取完卵我都虛脫了，手術台都下不來」，上海一名女大生小雨稱缺錢到地下市場賣卵，總計賣了20顆，並獲得人民幣2.5萬元報酬（新台幣約11萬元），也順利換到iPhone 7。
大陸看看新聞報導，23歲的小雨月初進行生平第一次的人工取卵手術。手術地點在一間公寓裡，是私下改造的「手術室」。小雨哭喪著臉說，「我是真的缺錢，沒辦法」，才到地下市場賣卵賺錢。
小雨日前在微信看到捐卵廣告，就前往上海東邊一家貼著「添丁集團」4個大字的仲介公司詢問。仲介承諾小雨，取卵手術結束後，會立刻給她2.5萬元。小雨對這個價格還算滿意。
通過體檢後，小雨在月經週期結束的第一天就開始打排卵針。小雨完全不知道捐卵的潛在風險，「聽說取卵的時候有點痛，網上還有人說經常捐可能對身體不太好」。但小雨認為，偶爾捐一次應該沒關係。
小雨第一天先在腹部和臀部各注射一劑藥物，接著又把4天的排卵針帶回家，每天找熟悉的護士定時注射。4天後再次體檢，並於3月2日取卵，手術共取出20顆卵子。
報導說，幾天後，小雨在通訊平台QQ聊天窗口在線提醒已從「4G在線」，變為「iPhone 7 Plus在線」。
同濟醫院生殖醫學科主任紀亞忠得知取卵手術是在醫院外的「工作室」進行，直言風險很大。
他說，把卵子從卵泡取出的過程，會在卵巢上造成創口，很容易感染，萬一發炎，很可能影響生育，甚至有生命危險。1060329
(中央社)
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