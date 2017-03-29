3年來首次低迷 大陸房產公司負債嚴重
北京當局積極打房下，造成中國大陸房地產開發商面臨資金緊張問題。外媒報導，大陸房產企業正進入3年來首次低迷，部分機構預測，中國大陸地產銷售額今年可能下滑10%。
英國金融時報中文網報導，多年來，中國大陸房地產開發商一直依賴日益擴大的債券市場和房地產熱潮間能保持平衡，以避免市場崩盤。但隨著利潤率面臨壓力，房地產商的高槓桿風險日益上升。
報導引述香港投資研究機構東方資本研究（OrientCapital Research）董事總經理柯里爾（Andrew Collier）的話指出，中國大陸負債較為嚴重的開發商正處在刀鋒邊緣，資金緊張，陷入3年來首次低迷。
除了市場放緩，開發商青睞的融資來源也面臨威脅。去年10月，中國大陸開始限制融資，監管機構限制開發生的股票和債券發行；北京當局還積極打擊將房地產貸款納入理財商品的行為。
美奇金（J Capital Research）研究主管楊思安（Anne Stevenson-Yang）以中國大陸恆大地產為例表示，恆大是中國大陸房地產市場反常的典型代表。在中國大陸，房地產是資產，而不是用來居住的。根據恆大地產上個月公布的報告，去年下半年，恆大地產借款增加近一半，達到人民幣5650億元。
會計研究機構GMT Research在探訪恆大40個開發項目後發現，該集團許多投資標的都是空置的酒店或是廢棄停車場。
但恆大上周仍發行15億美元債券，吸引高達54億美元的超額認購。報導引述從事債券業務的大陸銀行界人士的話指出，許多人因為購買這些債券賺錢，也覺得看過更糟的狀況，反正債券背後還有實物資產支撐。1060329
(中央社)
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