台中特教生獨輪 挑戰102公里
台中市特殊教育學校獨輪車隊一行30人，將在5月由校長陳志清帶隊前往花東進行六天的「愛–輪轉山海原鄉–特教生獨輪花東傳愛行」，將到台東、花蓮的國小、大學等參訪演出，藉此讓各界看見特教生，堅定不移的決心。
學生們利用課餘時間加緊練習及鍛鍊體力，為花東之旅準備，教育局長彭富源今日特地前往學校為這群學生加油打氣。彭局長表示即使是會騎腳踏車的大人，對於獨輪車要立即的掌握，也不是件容易的事，但這群孩子卻能克服障礙，騎著獨輪車在台前表演，令人佩服，特教學生透過獨輪表演大展身手，走出課室外，證明自己的能力，告訴大家只要堅持、努力，不放棄，就可以做到。
台中特教學校6年前成立全國唯一特殊學校獨輪車社團，至今已有超過百名學生加入，校長陳志清指出，該校學生多屬中重度身心障礙學生，學生要練成獨輪車難度比一般生更高，光是要練習上車，就至少要花掉2、3個月時間訓練，到真正能自已騎，起碼也要半年時間，如果再加上花式動作，更不知道要經歷多少摔車過程。
陳志清表示希望透過特教生獨輪花東傳愛、能激勵更多身心障礙者，由於獨輪車不是交通工具無法騎上路，因此校方規劃由專車載著學生到台東之後，讓學生下車分段騎到參訪學校表演，六天總共要騎102.3公里，中不乏上坡與下坡路段，對孩子們來說，更是體力與耐力的考驗。
六年來特殊教育學校獨輪車隊，已經成功挑戰日月潭環潭、金門島，日本石垣島及環台灣本島一圈等，過程中這群特教生面對種種的困境，不放棄的精神及自信的表現，讓人刮目相看。
(中時)
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