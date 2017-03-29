金門區漁會改選 新任理、監事出爐

金門區漁會今天召開會員代表大會，順利選出新任理、監事。（金門區漁會提供）

金門區漁會今（29）日召開第19屆第1次會員代表大會，順利選出11位理事、2位監事及出席上級漁會會員代表，將擇期選出新一任理事長、常務監事，並完成總幹事聘任作業。

今天的選舉由33位會員代表以無記名連記投票法進行投票，理事當選人為劉紹軍、王世界、王富山、陳忠飛、吳安樂、洪例卿、董瑞生、楊國和、蘇清鍊、吳國右、許鼎盛等11人，候補理事洪木建。監事當選人為柯逢玉、洪清潭等2人（應選3名從缺1名）。

金門區漁會將擇期辦理第19屆第1次理、監事會議，選舉產生新一任漁會理事長、常務監事與聘任總幹事，並再辦理從缺監事1名及小組長5名的補選工作。

今天的會員代表大會由會員代表陳水義擔任主席，全國漁會指導員、建設處漁牧科長樊德正與會列席，會中也通過「金門區漁會信用部105年度查核報告、106年度信用部對每一會員及其同戶家屬、每一贊助會員及同一關係人、每一非會員及其同一關係人放款最高額度提議案」等2項提案。

(中時)