巴布狄倫決定了 將出面領諾貝爾獎

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瑞典學院今天宣布，美國民謠詩人巴布狄倫本週末將到斯德哥爾摩瑞典學院，接受他的諾貝爾文學獎。

瑞典學院常任秘書戴紐斯（Sara Danius）在部落格貼文說：「好消息是瑞典學院和巴布狄倫（Bob Dylan）已決定，由巴布狄倫本週末前來，學院將頒發得獎證書及諾貝爾獎牌給他，並恭喜他獲頒諾貝爾文學獎。」

戴紐斯說：「這將是私下舉行的小型儀式，媒體不會出席，現場只有巴布狄倫和瑞典學院的委員，一切依巴布狄倫所願。」

巴布狄倫排定4月1日和2日在瑞典斯德哥爾摩舉辦2場音樂會。

戴紐斯並未說明，頒獎儀式將在音樂會之前或之後舉行。但她?，巴布狄倫不會在儀式上遵循傳統發表演講。

演講是對得獎人領取800萬瑞典克朗（新台幣2745萬元）獎金的唯一規定。

戴紐斯說：「請注意，屆時不會有諾貝爾演講。瑞典學院有理由相信，稍晚會收到演講錄音。」（譯者：中央社羅苑韶）1060329

(中央社)