北市威秀影城火災 疏散近千人

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

(中央社記者朱則瑋台北29日電)台北市消防局今晚8時10分獲報，在北市威秀影城內餐廳起火，火勢甚大，民眾嚇得尖叫逃竄，現場疏散近千人，暫無人受困。

威秀影城內餐廳今天晚間起火，不少準備看電影的民眾看到濃煙，有人倉皇逃逸，有人嚇傻在原地不知所措。

消防人員到場後，擔心電影院內人民眾人數多，火勢恐造成傷亡，緊急協助疏散人員，並立即用水柱灌救。1060329

(中央社)