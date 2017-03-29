掃蕩機場黃牛 車輛現金全都扣

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法務部行政執行署與航警局今天晚間突擊掃蕩查「機場載客黃牛」， 一口氣查扣載客車輛，與攬客所得新台幣1萬1500元。

行政執行署桃園分署表示，為維護國境大門秩序，打擊機場黃牛，執行署人員會同航空警察局航警在晚間強力出擊，突擊掃蕩桃園機場「機場黃牛」。

桃園分署表示，行動中除了查扣文姓黃牛載客車輛外，並當場查扣鄭姓、李姓及翁姓黃牛攬客所得現金新台幣1萬1500元，桃園分署也鎖定惡意不繳罰鍰的特定列管「機場黃牛」。

桃園分署並與內政部警政署航空警察局召開聯繫會議商討相關事宜，未來不排除對於特定列管惡意不繳罰鍰的「機場黃牛」採取拘提、管收等強制手段，以維護桃園機場國境之門的良好交通秩序。

「機場黃牛」即俗稱「白牌車」，平時在桃園機場違法攬客，甚至為搶客而爆發肢體衝突。日前有大學教授在臉書PO文，抱怨桃園機場黃牛拉客，交通混亂，讓人無法忍受等，引發社會大眾及媒體關注。1060329

(中央社)