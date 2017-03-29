神鬼奇航5賭城搶先播 獲讚首集後最好看

我要評比

迪士尼影視製作公司今晚在拉斯維加斯舉行的CinemaCon電影產業大會上，搶先播映海盜迷等破頭的「神鬼奇航5：死無對證」（Dead Men Tell No Tales）。

美聯社及美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，先一睹為快的媒體、戲院老闆和參展商等，大多持正面評價，歡迎神鬼奇航系列電影回歸大銀幕，並大讚視覺特效一流。

賣座大片神鬼奇航5除了「強叔」強尼戴普飾演的傑克船長和傑佛瑞羅許飾演的巴船長外，並加入新血布蘭頓思懷茲（Brenton Thwaites）和凱亞絲柯黛蘭莉歐（Kaya Scodelario）。

哈維爾巴登（Javier Bardem）則演出反派，全力獵殺傑克船長。自2007年「神鬼奇航3：世界的盡頭」（At World's End）後就消失的奧蘭多布魯也將回歸。

新聞網站Gizmodo的魯西爾（Germain Lussier）寫道，神鬼奇航5：死無對證是繼第一集後最棒的。

Collider.com網站主編溫特勞布（Steven Weintraub）大讚，第5集比第4集好看。

Slashfilm.com網站編輯西瑞塔（Peter Sciretta）則說，這部片有「令人滿意的驚喜」。

神鬼奇航5：死無對證5月26日在美國上映。（譯者：中央社蔡佳伶）1060329

(中央社)