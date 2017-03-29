遇雪崩該如何？專家：趴下形同送死

日本櫪木縣那須町的滑雪場27日發生雪崩，48名參加登山安全講習的高中師生被捲入，造成8死40傷的慘劇。雪崩發生時，有老師叫學生趴下，但被批：「那簡直是送死！」逃過一劫的學生也質疑，「為何下大雪還決定強行訓練呢？」

櫪木縣高校體育連盟登山部29日在櫪木縣廳召開記者會，講習負責人之一，也是大田原高中登山社顧問猪瀨修一表示，當天他不在現場，但現場的老師在電話中報告說，積雪很厚無法登山，但雪不大也幾乎沒風，應該可以做排雪前進的訓練。在與兩位登山經驗豐富的老師商量後，決定在他們認為安全的地點舉行。

有學生指出，當天風聲很大、視線不佳，直到大雪牆撲面而來，才意識到是雪崩，老師當時大喊「趴下」。有人在推特上指出，「老師是門外漢吧？」、「趴下就等於送死呀！」、「雪崩發生時應該要跑，邊喊邊跑，快被雪覆蓋時，在嘴邊圍出一個空間確保呼吸。可能的話，單手往上舉，才容易被救難隊發現。」

防災科學技術研究所冰雪防災研究中心也證實了此說法，因為趴著的話會使身體完全被雪覆蓋，無法自力逃生，在雪中約15至20分鐘便會窒息而死。應該盡全力逃跑，以免被雪蓋住，多人一起逃時應該分散跑，這樣得救的人才可以馬上去救人。

日本勤勞者山岳連盟全國雪崩講習會講師石川昌29日在富士電視台受訪時表示，主辦單位對雪山的認識不足，事前應該先調查雪質和地形，他們雖說取消登山，改成排雪前進訓練，但卻選在很陡的斜坡，那跟登山沒兩樣，且沒有樹木掩護，一點也不安全。再者，遇難的師生都沒攜帶可顯示自己位置的警報器。

櫪木縣教育委員會目前考慮，將全面禁止高中生冬季登山。日本警方則以業務過失致死傷罪嫌對主辦單位展開搜查。

(中時)