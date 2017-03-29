WSBL》肩于唇撕裂照拚 林紀妏：季軍是十年磨一劍

台電直落二台元奪下季軍。(林宋以情攝)

WSBL開朝元老，33歲老將林紀妏，29日率台電79比57擊敗台元，直落二笑納季軍。林紀妏坦言這座季軍與6年前意義更不同，前年瓊斯盃「Joy」包喜樂來台灣，讓她直呼是上帝給的禮物，「我才真正了解到打球的意義不是輸贏，而是愛你的隊友，如何讓你的隊友變得更好。」

林紀妏此役全隊最佳「雙十」18分、11籃板，完全看不出來其實她帶傷拚戰，她右肩肩于唇第3循環撕裂傷，醫生說動刀是遲早的事，「剛開始真的不舉，所以我都用左手投。」但林紀妏選擇拚完球季，賽後她激動到一度哽咽說不出話。

「我只能說這是十年磨一劍，等了十年劍終於磨成了。」林紀妏言中透露退役訊息，但沒有把話說死，「如果這是最後一個賽季，我要感謝這10年公司、教練給我這麼多東西，也要感謝上帝帶來Joy。」

林紀妏聊到，前年瓊斯盃包喜樂加入中華女籃，她們兩個因此熟悉，也互相交流籃球對自己生命的意義，打球不是為了輸贏，而是如何讓團隊起化學效應，「讓訓練、比賽，在生活中是有趣的。我們也希望讓台灣籃球變得更好。」

(中時電子報)