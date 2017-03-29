大象溜滑梯只能看不能用 長興國小學生提案喚回榮光

長興國小五年級學生自發性研究大象溜滑梯，找回大象溜滑梯榮光。(曹婷婷攝)

大象溜滑梯是許多人求學的記憶一部分。(曹婷婷攝)

還記得童年的大象溜滑梯嗎？臺南市仁德區長興國小有一隻40歲大象溜滑梯，暫停使用多年，最近在校友贊助經費下，重新找回榮光，但好不容易修繕完成，卻面臨早年建造大象溜滑梯護欄高度不足，不符合現代兒童遊戲場安全規範，基於安全考量，校方暫時擱置，這個情況勾起五年級小朋友好奇心，自發性探究，終突破大象溜滑梯使用安全最後一道關卡，開心在大象長鼻子滑翔。

剛過99歲生日的仁德區長興國小，校園有隻40歲大象溜滑梯，因年久失修，導致結構體和滑梯損壞，暫停使用多年，為慶祝即將到來的建校百歲慶典，校長吳婉媚希望恢復大象溜滑梯榮光，尋求校友贊助修繕經費，儘管費用不貲，所幸獲得校友慷慨解囊。

之後，又四方打聽具修繕能力的師傅，好不容易完成修繕工程。不料在開放前夕卻又發現，早年建造的大象溜滑梯護欄高度不足，已不符合現代兒童遊戲場安全規範，於是基於安全考量，校方暫時擱置不予開放。

大象溜滑梯只能遠觀，觸動小朋友好奇心。

陳文凱老師指出，小朋友之所以會關注校園一角封閉多年的大象溜滑梯，其實是基於偶然，因為他開設一門數位攝影課程，指導小朋友為大象溜滑梯拍照，藉此引發學生對於校園歷史建物的關注與觀察。

攝影過程中，小朋友質疑為什麼溜滑梯修好了卻不能開放？這群五年級小朋友開始思考，推測應該是安全問題所導致，因此展開一系列的解決策略。首先，透過平板電腦查詢兒童遊戲場的規範；帶著米尺和測距儀實地測量護欄的高度，再利用已經學會的數學概念-相似三角形，將實際測量值等比例縮小後再用量角器量出角度，比對得知目前護欄高度不符合安全規範。

找出問題後，小朋友決定帶著測量結果和自行設計的護欄樣式，向校長提案請求改善，讓長興的小朋友可以早日在大象溜滑梯玩耍。

在一系列尋找答案的過程中，小朋友也拜訪了贊助大象溜滑梯修繕工程的資深校友黃英傑。黃英傑表示，家裡三代都是長興人，對長興國小有一份特殊的感情，希望修好大象溜滑梯可以讓更多長興的孩子留下美好的童年回憶。參與這個解決方案設計的學生黃奕夫則說，大象溜滑梯曾是很多人的兒時玩伴，之後它休息了一陣子。很高興這次藉由自己行動，讓更多長興小朋友乘著大象溜滑梯，朝向夢想前進，也可以和爸媽有著相同的快樂回憶。」

這群小朋友也去翻找從前的長興畢業紀念冊，發現早年大象溜滑梯確實是很多長興人的玩伴，畢業前總會在它上面留影合照。學生黃柏勛說，他以後也要拍一張屬於自己的大象溜滑梯。

陳文凱老師表示，長興國小引導學生從生活中發現真實的問題（Find）、思考解決策略（Think）、動手執行（Action）、最後進行成果分享（Share）。學生使用已學會的知識來解決問題，將所學應用在真實生活中，這是培養學生關鍵能力的最好方式。

(中時)